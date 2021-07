'Vuoi della frutta?': così truffavano gli anziani. 7 arresti ad Asti (Di venerdì 23 luglio 2021) Compravano, ad un prezzo simbolico, frutta e verdura ormai in scadenza o avariata ai mercati generali di Torino e fingevano di regalarla ad anziani malcapitati, derubandoli. Sette napoletani tra i 27 ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 23 luglio 2021) Compravano, ad un prezzo simbolico,e verdura ormai in scadenza o avariata ai mercati generali di Torino e fingevano di regalarla admalcapitati, derubandoli. Sette napoletani tra i 27 ...

Ferrari: il nuovo motore Superfast avrà un layout standard ...di aspirazione in grado di creare moti turbolenti che favoriranno la velocità di propagazione della ...

'Vuoi della frutta?': così truffavano gli anziani. 7 arresti ad Asti " Sono il figlio di Antonio, non mi hai riconosciuto? Ho della frutta nel furgone, ne vuoi un po'?". Tra marzo e giugno di quest'anno sono stati tanti gli anziani della provincia di Asti e non solo, ...

"Vuoi della frutta?": così truffavano gli anziani. 7 arresti ad Asti Gazzetta del Sud Tragico schianto in A1 "Vogliamo la verità" Intendono andare a fondo dei tragici eventi, anche per onorare la memoria della loro cara a cui oggi daranno l’estremo saluto, i familiari di Palmira Concordia, la sessantaduenne di Firenze che ha per ...

Frosinone, nuova vita per l'impianto sportivo in via delle Dogane: pronto il progetto per la riqualificazione Il progetto è stato presentato ed è pronto. Ora servono gli ultimi lasciapassare burocratici, prima di partire. Una volta avuti, l’impianto sportivo comunale in via delle ...

