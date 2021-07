Trovati virus infettivi nei ghiacciai ‘sconosciuti alla scienza’: il pericolo con lo scioglimento dei ghiacciai (Di venerdì 23 luglio 2021) Lo scioglimento dei ghiacciai è un avvenimento decisamente preoccupante per la vita sulla terra, non soltanto per le sue conseguenze dovute all’innalzamento dei mari ma anche per una nuova scoperta: potrebbe riportare alla vita antichi virus e batteri sopiti da migliaia di anni che, ben conservati dal ghiaccio, rischiano di colpire profondamente l’umanità. LEGGI ANCHE:– Terza ondata? Il coronavirus durerà sette anni. Cosa dice la profezia di Papa Giovanni Antichi virus e batteri rinvenuti nei ghiacciai dell’altopiano del Tibet. Essi ... Leggi su funweek (Di venerdì 23 luglio 2021) Lodeiè un avvenimento decisamente preoccupante per la vita sulla terra, non soltanto per le sue conseguenze dovute all’innalzamento dei mari ma anche per una nuova scoperta: potrebbe riportarevita antichie batteri sopiti da migliaia di anni che, ben conservati dal ghiaccio, rischiano di colpire profondamente l’umanità. LEGGI ANCHE:– Terza ondata? Il coronadurerà sette anni. Cosa dice la profezia di Papa Giovanni Antichie batteri rinvenuti neidell’altopiano del Tibet. Essi ...

Advertising

bellissima2021 : RT @CrisciGloria: - CrisciGloria : - annamariamoscar : Trovati virus di 15mila anni fa nei ghiacciai del Tibet (che si stanno sciogliendo per la crisi climatica) - FedeSka81 : RT @greenMe_it: Trovati virus di 15mila anni fa nei ghiacciai del Tibet (che si stanno sciogliendo per la crisi climatica) - arcocielo : RT @greenMe_it: Trovati virus di 15mila anni fa nei ghiacciai del Tibet (che si stanno sciogliendo per la crisi climatica) -