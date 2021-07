«Tale e Quale Show 2021» | ecco i concorrenti | da Federica Nargi a Ciro Priello

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tutto è (quasi) pronto per l’undicesima edizione di Tale e Quale Show, il programma cult condotto da Carlo Conti che tornerà su Raiuno dal 17 settembre con un nuovo cast e una nuova giuria. È lo stesso conduttore a comunicare, sul suo profilo Instagram, la lista dei concorrenti che vedremo cimentarsi nel canto e nell’imitazione nelle nuove puntate, molti dei quali già circolati in Rete nell’ultimo mese e mezzo: si tratta dei freschi «gieffini» Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli; del vincitore di LOL – Chi ride è fuori Ciro Priello; del vincitore della prima edizione di Amici Dennis Fantina; del comico Biagio Izzo; di Alba Parietti; dei Gemelli Guidonia, dell’ex velina Federica Nargi; di Deborah Johnson, figlia di Wess, e della cantante Francesca Alotta, concorrente anche della prima edizione di Ora o mai più, sempre su Raiuno.

Tale e Quale Show di Rai1 torna dal 17 settembre 2021 in prima serata, un appuntamento che il pubblico tv ama molto ed è Carlo Conti a svelare i concorrenti della nuova edizione attraverso il suo prof ...