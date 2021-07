Su green pass e vaccini è ora di piantarla con la retorica ipocrita della persuasione (Di venerdì 23 luglio 2021) Qualunque cosa pensiate delle decisioni annunciate ieri da Mario Draghi su green pass e vaccini, su un punto sarete quasi certamente d’accordo con molti dei suoi critici, perché lo sono tutti, scienziati e politici, fautori dell’obbligo vaccinale e no vax, leader populisti, sindacalisti e intellettuali di sinistra: sarebbe meglio convincere anziché obbligare, usare la ragione anziché la forza, cercare di ottenere gli stessi risultati con la persuasione anziché con l’imposizione. E come si fa a non essere d’accordo? È una presa di posizione perfetta per i tempi in cui viviamo, praticamente su qualsiasi argomento: chi mai ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 luglio 2021) Qualunque cosa pensiate delle decisioni annunciate ieri da Mario Draghi su, su un punto sarete quasi certamente d’accordo con molti dei suoi critici, perché lo sono tutti, scienziati e politici, fautori dell’obbligo vaccinale e no vax, leader populisti, sindacalisti e intellettuali di sinistra: sarebbe meglio convincere anziché obbligare, usare la ragione anziché la forza, cercare di ottenere gli stessi risultati con laanziché con l’imposizione. E come si fa a non essere d’accordo? È una presa di posizione perfetta per i tempi in cui viviamo, praticamente su qualsiasi argomento: chi mai ...

Ultime Notizie dalla rete : green pass I giovani balleranno senza controlli, Briatore furioso per la chiusura delle discoteche 'La decisione di non aprire le discoteche? Un danno enorme, con 150 - 200mila persone che resteranno senza lavoro e non risolveranno nulla, perché i giovani si organizzeranno con rave party o serate ...

Effetto Draghi sul green pass, scatta la corsa al vaccino Vero e proprio boom di prenotazioni per il vaccino anti Covid, da Nord a Sud, dopo la decisione del governo sull'obbligatorietà del green pass per una serie di attività (dai bar e ristoranti al chiuso alle piscine e palestre, al cinema e nei teatri) e dopo le parole del premier, Mario Draghi , in conferenza stampa. 'L'appello a ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Green Pass:protesta a Trieste, in centinaia senza mascherina (ANSA) - TRIESTE, 23 LUG - Alcune centinaia di persone, senza mascherine e vicine tra loro, stanno manifestando in piazza della Borsa a Trieste contro il Green pass e "il vaccino genetico sperimentale ...

Ecco l’effetto Draghi sui vaccini in Piemonte: 20 mila preadesioni, il doppio rispetto alla media Sono state oltre 20 mila nella sola giornata del 23 luglio 2021 le nuove adesioni alla campagna vaccinale in Piemonte, il doppio rispetto alla media.

