"So chi potrebbe corteggiare la tronista trans". Uomini e donne, viene giù tutto: la rivelazione piccantissima di questa signorina (Di venerdì 23 luglio 2021) "So chi potrebbe corteggiarla". Jessica Antonini si lascia andare a n commento tra l'ironico e il feroce dopo aver appreso la notizia che nella prossima edizione di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ci sarà una tronista trans. La quale è uscita allo scoperto su Instagram e ha dichiarato di non vedere l'ora di affrontare questa nuova avventura. E Jessica Antonini ha colto la palla al balzo per fare una battuta che sa di frecciata al suo ex fidanzato Davide Lorusso. Sempre sul suo profilo Instagram ha detto di sapere già chi potrebbe andare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) "So chicorteggiarla". Jessica Antonini si lascia andare a n commento tra l'ironico e il feroce dopo aver appreso la notizia che nella prossima edizione dicondotto da Maria De Filippi su Canale 5, ci sarà una. La quale è uscita allo scoperto su Instagram e ha dichiarato di non vedere l'ora di affrontarenuova avventura. E Jessica Antonini ha colto la palla al balzo per fare una battuta che sa di frecciata al suo ex fidanzato Davide Lorusso. Sempre sul suo profilo Instagram ha detto di sapere già chiandare a ...

Advertising

CarloCalenda : I candidati sindaco non hanno ritenuto di accogliere la mia proposta per un video/evento comune su vaccinazione. Ch… - autvmnleavxs : ovviamente copiato|| ?? se dietro questo profilo ci fosse un membro dei bitti, secondo voi, chi potrebbe essere? - unozerozer0 : E' risaputo che chi rifiuta il sacro siero 'blandamente suggerito' da lascienzah, in presenza di una ferita che pot… - GIm64653286 : @giuslit Ci sta. Ma, sommessamente, se si osserva CHI la lega ha messo dentro questo governo... Uno potrebbe essere… - Calciopiu1982 : ?? La situazione ripescaggi in Promozione e Prima Categoria: ecco le squadre che non si sono iscritte e chi potrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : chi potrebbe Vaccino orale, al via i test in Israele: 'Molto più resistente alle varianti' Vaccino orale, chi lo produce Oramed è un'azienda farmaceutica che utilizza la tecnologia ... un vaccino orale potrebbe diventare ancora più prezioso nel caso in cui un vaccino COVID - 19 possa essere ...

Cosa succede a chi non si vaccina ... hanno reso obbligatorio il green pass per partecipare a manifestazioni, eventi e consumare nei ristoranti (ad esempio Francia e Danimarca) per questo chi non ha fatto il vaccino potrebbe essere ...

Da chi potrebbero arrivare le medaglie italiane a Tokyo Il Post La proposta di Forza Italia: “Mille euro di bonus vacanze a chi si vaccina” Sestino Giacomoni, parlamentare di Forza Italia, ha proposto di legare alla vaccinazione contro il Covid un incentivo economico ...

Boruto 60 | Cosa potrebbe architettare Amado Il capitolo 60 di Boruto: Naruto Next Generations ci ha dato qualche nuova informazione su Code e ha evidenziato la situazione non semplice di Kawaki, che si ...

Vaccino orale,lo produce Oramed è un'azienda farmaceutica che utilizza la tecnologia ... un vaccino oralediventare ancora più prezioso nel caso in cui un vaccino COVID - 19 possa essere ...... hanno reso obbligatorio il green pass per partecipare a manifestazioni, eventi e consumare nei ristoranti (ad esempio Francia e Danimarca) per questonon ha fatto il vaccinoessere ...Sestino Giacomoni, parlamentare di Forza Italia, ha proposto di legare alla vaccinazione contro il Covid un incentivo economico ...Il capitolo 60 di Boruto: Naruto Next Generations ci ha dato qualche nuova informazione su Code e ha evidenziato la situazione non semplice di Kawaki, che si ...