Sileri: “Ora dobbiamo difenderci, il pass è un’arma per non tornare a vedere l’Italia a colori” (Di venerdì 23 luglio 2021) Nell’ambito ‘dell’uso’ e dell’estensione del certificato verde rispetto al quotidiano, un passaggio, fra i tanti elencati dal premier Draghi al termine del Cdm, ha lasciato tutti un po’ perplessi: un evidente ‘concessione’ che, se da un lato lascia intendere che sia un invito a vaccinarsi, dall’altra ‘risolve a metà’ la condizione di chi a rischio contagio. Un passaggio dal quale è voluto ripartire oggi il sottosegretario alla Salute il quale, dai microfoni di Radio Capital si è affrettato a spiegare che “Il nuovo Dpcm introduce un Green pass ‘alleggerito’, perché basta la prima dose di vaccino anti-Covid per ottenerlo, e ufficializza la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) Nell’ambito ‘dell’uso’ e dell’estensione del certificato verde rispetto al quotidiano, unaggio, fra i tanti elencati dal premier Draghi al termine del Cdm, ha lasciato tutti un po’ perplessi: un evidente ‘concessione’ che, se da un lato lascia intendere che sia un invito a vaccinarsi, dall’altra ‘risolve a metà’ la condizione di chi a rischio contagio. Unaggio dal quale è voluto ripartire oggi il sottosegretario alla Salute il quale, dai microfoni di Radio Capital si è affrettato a spiegare che “Il nuovo Dpcm introduce un Green‘alleggerito’, perché basta la prima dose di vaccino anti-Covid per ottenerlo, e ufficializza la ...

