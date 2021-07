Serie A, il prof. Nanni: “responsabilità morali ed economiche per i calciatori No Vax” (Di venerdì 23 luglio 2021) “L’obbligo di vaccinazione contro il Covid? Io lo metterei ma non sono un giurista, non so se si può fare. Chi non si vaccina, però, deve prendersi le responsabilità morali ed economiche di un eventuale focolaio che può causare”. Sono le dichiarazioni di Gianni Nanni, medico sociale del Bologna e componente della Commissione medica della Figc, l’argomento riguarda la situazione legata al mondo del calcio, spiega all’Ansa. “In media in ogni squadra ci sono due-tre non vaccinati su gruppi di circa 55 persone. Purtroppo qualcuno casca nelle bugie e nelle stupidaggini su internet. Si sta cercando di convincere tutti, ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 luglio 2021) “L’obbligo di vaccinazione contro il Covid? Io lo metterei ma non sono un giurista, non so se si può fare. Chi non si vaccina, però, deve prendersi leeddi un eventuale focolaio che può causare”. Sono le dichiarazioni di Gianni, medico sociale del Bologna e componente della Commissione medica della Figc, l’argomento riguarda la situazione legata al mondo del calcio, spiega all’Ansa. “In media in ogni squadra ci sono due-tre non vaccinati su gruppi di circa 55 persone. Purtroppo qualcuno casca nelle bugie e nelle stupidaggini su internet. Si sta cercando di convincere tutti, ...

