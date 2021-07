Scalatore colpito da un sasso durante la scalata: recuperato dall'elicottero (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo essere stato colpito a una mano si è spostato su una cengia e ha atteso che arrivassero i soccorsi allertati dal compagno di cordata, lo Scalatore recuperato dall'elicottero delle emergenze e dal ... Leggi su trentotoday (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo essere statoa una mano si è spostato su una cengia e ha atteso che arrivassero i soccorsi allertati dal compagno di cordata, lodelle emergenze e dal ...

Advertising

sulsitodisimone : RT @soccorsoalpinot: +++ Comunicato +++ Intervento sulla via Castiglioni/Detassis (gruppo Pale di San Martino): scalatore colpito da un sas… - VoceDelTrentino : Colpito da un sasso sulle Pale di san Martino, scalatore salvato dal soccorso alpino - - AgenziaOpinione : SOCCORSO ALPINO TRENTINO * INTERVENTO SULLE PALE DI SAN MARTINO: « COLPITO DA UN SASSO MENTRE SCALA LA VIA CASTIGLI… - Emergenza24 : RT @soccorsoalpinot: +++ Comunicato +++ Intervento sulla via Castiglioni/Detassis (gruppo Pale di San Martino): scalatore colpito da un sas… - soccorsoalpinot : +++ Comunicato +++ Intervento sulla via Castiglioni/Detassis (gruppo Pale di San Martino): scalatore colpito da un… -