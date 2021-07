Recovery: Hahn, per arrivo prefinanziamento 2 - 3 settimane (Di venerdì 23 luglio 2021) "L'Italia ha chiesto complessivamente 190 miliardi e ci saranno anticipi di 25 miliardi e suppongo che nelle prossime 2 - 3 settimane i soldi saranno trasferiti". Lo ha detto il commissario Ue al ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) "L'Italia ha chiesto complessivamente 190 miliardi e ci saranno anticipi di 25 miliardi e suppongo che nelle prossime 2 - 3i soldi saranno trasferiti". Lo ha detto il commissario Ue al ...

