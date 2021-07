Puglia, unica e inimitabile (Di venerdì 23 luglio 2021) Dici Puglia e subito vengono in mente le tonalità smeraldo del mare, il profumo del gelsomino e dell’ulivo, il giallo della campagna. Colori e odori che si accompagnano alla sensazione di essere in una terra unica, cullata dall’ondeggiare delle spighe di grano, animata dal ritmo della pizzica, allietata dalla generosa tavola locale. Pensate solo alle sue spiagge, risplendenti nei contrasti salentini accesi dal bianco delle pietre e dai colori del Mediterraneo, o nascoste tra il verde del Gargano, e poi provate per un attimo a immaginare di smarrirvi in luoghi persi nel tempo come i trulli di Alberobello o Castel del Monte. È così, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Dicie subito vengono in mente le tonalità smeraldo del mare, il profumo del gelsomino e dell’ulivo, il giallo della campagna. Colori e odori che si accompagnano alla sensazione di essere in una terra, cullata dall’ondeggiare delle spighe di grano, animata dal ritmo della pizzica, allietata dalla generosa tavola locale. Pensate solo alle sue spiagge, risplendenti nei contrasti salentini accesi dal bianco delle pietre e dai colori del Mediterraneo, o nascoste tra il verde del Gargano, e poi provate per un attimo a immaginare di smarrirvi in luoghi persi nel tempo come i trulli di Alberobello o Castel del Monte. È così, la ...

