"No Paura Day", migliaia in strada a Torino contro il Green Pass: "Proteste in tutta la Penisola" (Di venerdì 23 luglio 2021) Non è difficile immaginare che dopo la manifestazione anti Green Pass di Torino ne seguiranno altre, come annunciato sui social, forse già oggi 23 luglio. Almeno 2mila persone, infatti, si sono rumorosamente riversate in piazza Castello, uno dei luoghi simbolo del capoluogo piemontese, ieri sera del 22 luglio per il No Paura Day (la foto è tratta dall'account Twitter di GE.SE.FI. onlus). "Libertà, libertà" e "No Green Pass" hanno scandito a gran voce i presenti, innalzando cartelli con scritte del tipo "Meglio morire da iberi che vivere da schiavi". La protesta è giunta poco dopo il varo ...

