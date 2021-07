Il controverso Staudte

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 24 luglio 2021) È stato definito il «regista delle due Germanie» ma non è stato veramente a suo agio né ad est, né ad ovest – e ciò non a caso, visto che entrambe le Repubbliche, l’una contro l’altra armata, lo consideravano persona scomoda e poco malleabile così come è stato scomoda e urticante la parte migliore della sua filmografia. Parliamo di Wolfgang, uno di quei pochissimi nomi di rilievo artistico che, con Helmut Käutner, ricorre nelle storie del cinema internazionali a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.