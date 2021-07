Germania, candidato di AfD eletto alla Corte Costituzionale di Stoccarda con i voti (segreti) di altri partiti: proteste, ma nessuno rivendica (Di venerdì 23 luglio 2021) La Corte Costituzionale in Italia esiste solo a livello nazionale, in Germania invece, anche i Länder hanno la propria. In Baden Württemberg quest’anno dovevano essere ricoperti sei posti: cinque sono stati assegnati alla prima tornata elettorale, rispettivamente a quattro candidati dei Verdi e ad uno della Cdu, mentre il sesto è stato aggiudicato il 21 luglio, solo alla terza votazione, al candidato di Alternative für Deutschland (AfD), Bert Matthias Gärtner, originario di Dresda. Ciò che ha creato scalpore nel Land è che il consulente d’impresa è stato incaricato dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Lain Italia esiste solo a livello nazionale, ininvece, anche i Länder hanno la propria. In Baden Württemberg quest’anno dovevano essere ricoperti sei posti: cinque sono stati assegnatiprima tornatarale, rispettivamente a quattro candidati dei Verdi e ad uno della Cdu, mentre il sesto è stato aggiudicato il 21 luglio, soloterza votazione, aldi Alternative für Deutschland (AfD), Bert Matthias Gärtner, originario di Dresda. Ciò che ha creato scalpore nel Land è che il consulente d’impresa è stato incaricato dal ...

