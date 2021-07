G20 Ambiente di Napoli, perché noi di ‘Rifiuti zero’ chiediamo le dimissioni di Cingolani (Di venerdì 23 luglio 2021) Il G20 di Napoli è in corso di svolgimento. Una cosa è certa: Roberto Cingolani, pomposamente e ipocritamente incaricato della transizione ecologica vorrebbe dar l’impressione di far gli onori di casa agli altri “capoccioni” del G20. Ma lui, sconfessato dalla Ue per aver farcito di inceneritori e di idrogeno-blu sporco, prodotto dal gas, il Pnrr e per coartate senza la necessaria partecipazione delle comunità – vedi le semplificazioni procedurali che dal 1990 e cioè dalle corrotte “colombiadi” vorrebbero accelerare senza controlli opere pubbliche quasi sempre devastanti – dei territori e delle amministrazioni locali. È senza alcuna credibilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Il G20 diè in corso di svolgimento. Una cosa è certa: Roberto, pomposamente e ipocritamente incaricato della transizione ecologica vorrebbe dar l’impressione di far gli onori di casa agli altri “capoccioni” del G20. Ma lui, sconfessato dalla Ue per aver farcito di inceneritori e di idrogeno-blu sporco, prodotto dal gas, il Pnrr e per coartate senza la necessaria partecipazione delle comunità – vedi le semplificazioni procedurali che dal 1990 e cioè dalle corrotte “colombiadi” vorrebbero accelerare senza controlli opere pubbliche quasi sempre devastanti – dei territori e delle amministrazioni locali. È senza alcuna credibilità ...

Advertising

MiTE_IT : Primo incontro con @ClimateEnvoy in questo #g20 #ambiente, #clima ed #energia: #Italia e #USA insieme per un'alta a… - sole24ore : ?? Al #G20 di #Napoli i ministri strappano un’intesa sul pacchetto ambientale. Ora si tratta di convincere i «riotto… - MiTE_IT : “G20 Ambiente, Clima ed Energia” la grande ambizione dell’Italia: questa la ministeriale G20 di Napoli del prossimo… - Antonia87129533 : RT @cambiamenu: #g20ambiente LAV: serve l'attivazione di leve fiscali - come una 'meat tax' - che armonizzino il?prezzo della carne con rea… - ilfattoblog : G20 Ambiente di Napoli, perché noi di ‘Rifiuti zero’ chiediamo le dimissioni di Cingolani -