Droga a domicilio grazie al sevizio consegne frutta e verdura per eludere le limitazioni del lockdown: sgominata banda di spacciatori (Di venerdì 23 luglio 2021) Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Tivoli, hanno dato esecuzione a 2 mandati di arresto e ad un decreto di perquisizione per 12 soggetti facenti parte di una organizzazione che gestiva la “piazza di spaccio” di Montelibretti, comune della Sabina. Nel corso dell’attività si è arrivati ad identificare una fitta “rete” di consumatori che, mediante contatti telefonici con gli spacciatori, potevano approvvigionarsi regolarmente di sostanza stupefacente (cocaina, marijuana e hashish), ottenendo anche consegne a domicilio nonostante le restrizioni dovute ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 luglio 2021) Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Tivoli, hanno dato esecuzione a 2 mandati di arresto e ad un decreto di perquisizione per 12 soggetti facenti parte di una organizzazione che gestiva la “piazza di spaccio” di Montelibretti, comune della Sabina. Nel corso dell’attività si è arrivati ad identificare una fitta “rete” di consumatori che, mediante contatti telefonici con gli, potevano approvvigionarsi regolarmente di sostanza stupefacente (cocaina, marijuana e hashish), ottenendo anchenonostante le restrizioni dovute ...

