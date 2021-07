Dracula in the West: un fumetto sardo alla conquista degli USA (Di venerdì 23 luglio 2021) Dracula in the West, il fumetto Western-horror creato dallo scrittore e sceneggiatore sassarese Gianluca Piredda, è pronto a sbarcare negli USA. Pubblicato per la prima volta a episodi su Lanciostory nel 2019, e poi raccolto in tre volumi da Editoriale Aurea, il fumetto sarà distribuito in America da Antartic Press. La casa editrice statunitense è Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 luglio 2021)in the, ilern-horror creato dallo scrittore e sceneggiatore sassarese Gianluca Piredda, è pronto a sbarcare negli USA. Pubblicato per la prima volta a episodi su Lanciostory nel 2019, e poi raccolto in tre volumi da Editoriale Aurea, ilsarà distribuito in America da Antartic Press. La casa editrice statunitense è

Ultime Notizie dalla rete : Dracula the 'Dracula in the west' sbarca negli Usa: un fumetto sardo alla Antarctic Press Dalle Sardegna agli Stati Uniti. ' Dracula in the west ', il fumetto western - horror creato dallo scrittore e sceneggiatore sassarese Gianluca Piredda , pubblicato su Lanciostory , approderà a breve nelle fumetterie americane. L' ...

Un fumetto nato in Sardegna sbarca negli Stati Uniti Dalla Sardegna agli Stati Uniti. "Dracula in the west", il fumetto western - horror creato dallo scrittore e sceneggiatore sassarese Gianluca Piredda, pubblicato su Lanciostory, approderà a breve nelle fumetterie americane. L'...

"Dracula in the west" sbarca negli Usa: un fumetto sardo alla Antarctic Press - Sardiniapost.it SardiniaPost Fumetu, dae sa Sardigna a is Istados Unidos Dae sa Sardigna in deretura a is Istados Unidos. “Dracula in the west”, su giornaleddu a fumetos western-horror nàschidu dae s’imbentu de s’iscritore e iscenegiadore tataresu Gianluca Piredda e impren ...

