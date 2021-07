Dimaro, affaticamento muscolare per un azzurro: uscito precauzionalmente (Di venerdì 23 luglio 2021) Si è concluso il nono giorno di ritiro per la squadra del Napoli a Dimaro Folgarida, mentre il club partenopeo ha reso noto sul proprio sito ufficiale il report dell'allenamento di quest'oggi evidenziando un affaticamento muscolare rimediato da Tutino in seduta uscito precauzionalmente. Ecco quanto riportato: "Malcuit e Manolas hanno svolto lavoro personalizzato in campo e palestra. Tutino è uscito precauzionalmente per un lieve affaticamento muscolare". FONTE: SSC NAPOLI Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) Si è concluso il nono giorno di ritiro per la squadra del Napoli aFolgarida, mentre il club partenopeo ha reso noto sul proprio sito ufficiale il report dell'allenamento di quest'oggi evidenziando unrimediato da Tutino in seduta. Ecco quanto riportato: "Malcuit e Manolas hanno svolto lavoro personalizzato in campo e palestra. Tutino èper un lieve". FONTE: SSC NAPOLI

