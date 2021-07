Alaska, uomo combatte con un orso per una settimana: trovato per caso, è salvo (Di venerdì 23 luglio 2021) Un uomo è stato salvato in Alaska dopo essere stato attaccato ripetutamente da un orso grizzly nell’arco di una settimana. L’uomo è stato trovato casualmente lo scorso 16 luglio da un elicottero della Guardia costiera statunitense, che ha avvistato un messaggio di aiuto sul tetto della baracca in cui stava cercando riparo. Quando l’equipaggio è sceso per prestare soccorso, ha trovato l’uomo ferito al petto con una fasciatura di fortuna alla gamba, mentre sventolava una bandiera bianca trascinandosi per terra. “Ha detto ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 luglio 2021) Unè stato salvato indopo essere stato attaccato ripetutamente da ungrizzly nell’arco di una. L’è statocasualmente lo sc16 luglio da un elicottero della Guardia costiera statunitense, che ha avvistato un messaggio di aiuto sul tetto della baracca in cui stava cercando riparo. Quando l’equipaggio è sceso per prestare socc, hal’ferito al petto con una fasciatura di fortuna alla gamba, mentre sventolava una bandiera bianca trascinandosi per terra. “Ha detto ...

