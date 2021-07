Varianti stanno imponendo nuove misure in alcuni Stati aggravando impatto' Solo 1% vaccinato in alcuni Paesi più poveri | così non torneranno a livelli pre-Covid fino al 2024'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 luglio 2021) Milano, 22 lug. (Adnkronos Salute) - "L'iniquità dei vaccinimina la ripresa economica globale". E' il monito lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sulla base di nuovi dati diffusi oggi con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) e l'università di Oxford, in una nota congiunta. Dati secondo cui per esempio un'accelerazione nell'aumento della produzione e della condivisione di dosi di vaccino sufficienti con ia basso reddito avrebbe potuto aggiungere 38 miliardi di dollari alle loro previsioni di Pil per il 2021, se avessero avuto tassi di vaccinazione simili a quelli dei più ricchi. Senza "un'azione ...