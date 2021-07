Uomini e donne | annunciata la prima tronista | “Era un uomo”

Leggi su formatonews

(Di giovedì 22 luglio 2021) La nuovadidovrebbe essere una persona che ha affrontato un percorso di transizione: era unMaria De FilippiAnche quest’anno Maria De Filippi è pronta per grandi novità. La conduttrice televisiva, infatti, dopo il trono curvy dello scorso anno per questa stagione vuole regalarci altre emozioni. Per lavolta nella storia del programma arriverà uncon un percorso alle spalle un pò particolare e difficile. “Si tratta di unche ora è una donna”. Ma andiamo a vedere i dettagli.e ...