Scuola: Draghi, 'obiettivo tutti in aula a settembre, verrà fatto' (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "L'obiettivo è tutti a Scuola in presenza a settembre. Tutto quello che è necessario verrà fatto, è stato fatto e sarà fatto per quell'epoca. Per il resto, aspettiamo di discutere una serie di norma sulla Scuola e trasporti pubblici e ne riparleremo qui con i ministri Bianchi e Giovannini". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul rafforzamento dei mezzi pubblici anche in vista delle riaperture delle scuole in autunno. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "L'in presenza a. Tutto quello che è necessario, è statoe saràper quell'epoca. Per il resto, aspettiamo di discutere una serie di norma sullae trasporti pubblici e ne riparleremo qui con i ministri Bianchi e Giovannini". Così il premier Marioin conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul rafforzamento dei mezzi pubblici anche in vista delle riaperture delle scuole in autunno.

Advertising

AlessioSarnelli : In principio fu: 'whatever it takes, we'll save euro'. Poi è arrivato con: 'L'appello a non vaccinarsi è un appell… - burmyllina : RT @valy_s: #COVID19 SCUOLA, TRASPORTI e LAVORO non è che non sono oggetto di decreto, ma: #Draghi “lo saranno a breve” Presto #greenpass… - Rosella60078962 : RT @valy_s: #COVID19 SCUOLA, TRASPORTI e LAVORO non è che non sono oggetto di decreto, ma: #Draghi “lo saranno a breve” Presto #greenpass… - margore6 : RT @valy_s: #COVID19 SCUOLA, TRASPORTI e LAVORO non è che non sono oggetto di decreto, ma: #Draghi “lo saranno a breve” Presto #greenpass… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Draghi, #scuola,#trasporti e #Lavoro saranno affrontanti dalla prossima settimana con provvedimenti specifici, e per fo… -