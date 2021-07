Omicidio - suicidio nella notte a Ostia: uccide la moglie e si toglie la vita (Di giovedì 22 luglio 2021) Omicidio - suicidio questa notte a Ostia. Un uomo di 75 anni ha ammazzato la moglie, sua coetanea, e si è tolto la vita nel loro appartamento di via dei Velieri. Sulla vicenza indagano i Carabinieri ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021)questa. Un uomo di 75 anni ha ammazzato la, sua coetanea, e si è tolto lanel loro appartamento di via dei Velieri. Sulla vicenza indagano i Carabinieri ...

Advertising

radioromait : Ostia, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio suicidio - leggoit : Omicidio-suicidio nella notte a Ostia: uccide la moglie e si toglie la vita - ilfaroonline : Omicidio-suicidio a Ostia: accoltella la moglie alla gola e precipita dal 5 piano - TGEUR24 : Omicidio/suicidio a #Ostia in via dei Velieri di due persone di 75 anni. Presumibilmente il marito ha sgozzato la m… - Loestestest : RT @FmMosca: VACCINARE GLI UNDER 20 Il RISCHIO SUPERA IL BENEFICIO, quindi stiamo parlando di tentato omicidio o induzione al suicidio. Q… -