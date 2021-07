Nanni Moretti e l’ironia geniale sulla sconfitta a Cannes

(Di giovedì 22 luglio 2021) Sulla Montée de Marches del Festival di Cannes Nanni Moretti è arrivato, se non con la Palma d’Oro in tasca, almeno con la soddisfazione di poter presentare il suo film al mondo dopo due anni di stop forzato. Ha registrato un video con il cast nel quale cantava Soldi di Mahmood, ha presenziato alla Croisette con l’immancabile papillon e ha raccolto, alla prima di Tre piani, che vedremo al cinema dal 23 settembre, un applauso lungo 13 minuti. Nonostante la critica, soprattutto francese, si sia divisa sulla sua opera, considerata da qualcuno la meno «morettiana» di tutte, la speranza che il film, o quantomeno Moretti, si portassero a casa qualche premio ce l’avevamo tutti e, invece, non è stato così.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Invecchiare di colpo. Succede. Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. E non vince. E invece vince un… - LostInFilm : 'Caro Diario' (1993, Nanni Moretti) - Diego_Pretini : RT @FQMagazineit: Nanni Moretti dopo il flop a Cannes: “Vedere vincere un film dove una donna rimane incinta di un’auto mi ha fatto invecch… - infoitcultura : Cannes, Nanni Moretti: “Con la vittoria di Titane sono invecchiato di colpo” - FQMagazineit : Nanni Moretti dopo il flop a Cannes: “Vedere vincere un film dove una donna rimane incinta di un’auto mi ha fatto i… -

Ultime Notizie dalla rete : Nanni Moretti

Fulvia Caprara per 'la Stampa'Quelli che, all'indomani del Palmares, si chiedevano come l'avrebbe presahanno ottenuto, per una volta, massima soddisfazione. Con un primo piano stralunato e una ...Cosa sarebbe oggi, la nostra casalinga di Voghera (chein "Sogni d'oro" traslò nella casalinga di Treviso chissà perché meno credibile dell'originale), che vita condurrebbe? Si era già ...Soprattutto se un tuo film partecipa a un festival. La reazione di Nanni Moretti alla vittoria del film horror "Titane" di Julia Ducournau al Festival di Cannes 2021 è arrivata con un po' di ritardo è ...Gli anni passano ma Nanni Moretti resta fedele a se stesso, e se trent’anni fa il mezzo per esprimere il suo scontento critico era un film, oggi il sarcasmo del regista romano passa attraverso i ...