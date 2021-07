"Il vaccino serve": In Onda, Sallusti sta con Draghi: "Non capisco la posizione ambigua di Salvini e Meloni" | Video (Di giovedì 22 luglio 2021) "Mi sembra abbia detto delle cose di grandissimo buon senso": Alessandro Sallusti, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7, ha commentato così le parole di Mario Draghi in conferenza stampa. Parlando della campagna vaccinale, infatti, il premier ha sollecitato tutti gli italiani a immunizzarsi nel più breve tempo possibile, precisando: "L'invito a non vaccinarsi è un invito a morire". Poi il direttore di Libero ha espresso una perplessità: "Io ancora oggi non riesco a capire perché, più che i cittadini che votano centrodestra, alcuni leader del centrodestra insistano nel dire che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) "Mi sembra abbia detto delle cose di grandissimo buon senso": Alessandro, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a Insu La7, ha commentato così le parole di Marioin conferenza stampa. Parlando della campagna vaccinale, infatti, il premier ha sollecitato tutti gli italiani a immunizzarsi nel più breve tempo possibile, precisando: "L'invito a non vaccinarsi è un invito a morire". Poi il direttore di Libero ha espresso una perplessità: "Io ancora oggi non riesco a capire perché, più che i cittadini che votano centrodestra, alcuni leader del centrodestra insistano nel dire che non ...

