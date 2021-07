Franco: "Irap non è più giustificata. Possibile revisione Iva" (Di giovedì 22 luglio 2021) Il ministro dell'Economia: "La riforma fiscale deve facilitare l'aumento del tasso di occupazione che nel nostro Paese è troppo basso. Il cuneo è particolarmente elevato, così come le aliquote da tassazione di lavoro" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 luglio 2021) Il ministro dell'Economia: "La riforma fiscale deve facilitare l'aumento del tasso di occupazione che nel nostro Paese è troppo basso. Il cuneo è particolarmente elevato, così come le aliquote da tassazione di lavoro"

