Fast and Furious, brutte notizie per The Rock nella saga (Di giovedì 22 luglio 2021) Fast and Furious, le dure parole di Dwayne Johnson in arte The Rock sono giunte dopo le dichiarazioni di Vin Diesel riguardo le situazioni difficili emerse sul set del celebre film. Fast and Furious, The Rock lascia la saga a causa di un litigio con Vin Diesel (Foto dal web)The Rock è l'interprete di Luke Hobbs nella saga di film ad alta velocità, sui suoi profili social ha dichiarato che il suo futuro non sarà più nel franchise con Vin Diesel. Durante un'intervista Dwayne Johnson è stato chiaro riguardo ...

