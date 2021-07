Djokovic: "Golden Slam della Graf? Ora è possibile" (Di giovedì 22 luglio 2021) Il tennista serbo Novak Djokovic parla della possibilità di eguagliare il record della campionessa tedesca Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 22 luglio 2021) Il tennista serbo Novakparlapossibilità di eguagliare il recordcampionessa tedesca

Advertising

80yeye80 : RT @LaDialettica: Svanisce il sogno di golden slam per Novak Djokovic. Hugo Dellien al primo turno infatti è un ostacolo che difficilmente… - AirForgi1 : RT @LaDialettica: Svanisce il sogno di golden slam per Novak Djokovic. Hugo Dellien al primo turno infatti è un ostacolo che difficilmente… - paoloangeloRF : RT @LaDialettica: Svanisce il sogno di golden slam per Novak Djokovic. Hugo Dellien al primo turno infatti è un ostacolo che difficilmente… - LaDialettica : Svanisce il sogno di golden slam per Novak Djokovic. Hugo Dellien al primo turno infatti è un ostacolo che difficil… - sportface2016 : #Tokyo2020 Novak #Djokovic è in Giappone: continua la caccia del serbo al Golden Slam -