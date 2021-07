Diritti tv, Serie A femminile su La7 e La7d per le prossime due stagioni (Di giovedì 22 luglio 2021) Serie A femminile (foto Figc) Il Campionato di Serie A femminile sarà visibile anche in chiaro per i prossimi due anni. E a trasmetterlo saranno La7 e La7d. Il gruppo guidato da Urbano Cairo si è infatti aggiudicato, grazie ad un accordo con Figc, i Diritti per mandare in onda le partite della massima divisione professionistica femminile, assieme alla Coppa Italia e alla Supercoppa italiana per le edizioni per le edizioni 2021/2022 e 2022/2023. La7 e La7d si accenderanno sulla Serie A femminile a partire da sabato 28 ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 luglio 2021)(foto Figc) Il Campionato disarà visibile anche in chiaro per i prossimi due anni. E a trasmetterlo saranno La7 e. Il gruppo guidato da Urbano Cairo si è infatti aggiudicato, grazie ad un accordo con Figc, iper mandare in onda le partite della massima divisione professionistica, assieme alla Coppa Italia e alla Supercoppa italiana per le edizioni per le edizioni 2021/2022 e 2022/2023. La7 esi accenderanno sullaa partire da sabato 28 ...

Advertising

LFootball_ : ?? La #SerieAFemminile sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su @La7tv e La7d per i prossimi due anni! - romanewseu : Serie A Femminile, La7 compra i diritti tv per le prossime due stagioni #ASRoma #romanewseu… - rosso_cristiano : @stebellentani @AlbertoLaudati @VVezzali @Tokyo2020 quindi nessuna società può imbastire una campagna abbonamenti (… - iuvinale_n : ????Per la prima volta nella storia, la #Russia ha presentato una denuncia interstatale alla Corte europea dei diritt… - seesawing_ : @adrinvtte cioè siccome faceva cagare poi nelle stagioni dopo hanno aumentato il frame rate, prima era così basso s… -