Decreto Covid, al via il Cdm. Dal 5 agosto Green pass (con una dose) per i ristoranti al chiuso (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Decreto Covid è all’ultima curva. Il governo è pronto a mettere a punto gli ultimi dettagli del testo, con il via libera definitivo atteso nel tardo pomeriggio di oggi, 22 luglio. Alle 15, riferiscono fonti ministeriali, è convocata la cabina di regia del presidente del Consiglio Mario Draghi con i capi delegazione sul nuovo Decreto legge, che andrà a intervenire sull’utilizzo del Green pass e sui parametri che regolano il passaggio delle Regioni da una fascia di rischio all’altra. Alle 16 è in agenda l’incontro tra le Regioni e il governo, con il ministro per gli Affari Regionali ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilè all’ultima curva. Il governo è pronto a mettere a punto gli ultimi dettagli del testo, con il via libera definitivo atteso nel tardo pomeriggio di oggi, 22 luglio. Alle 15, riferiscono fonti ministeriali, è convocata la cabina di regia del presidente del Consiglio Mario Draghi con i capi delegazione sul nuovolegge, che andrà a intervenire sull’utilizzo dele sui parametri che regolano ilaggio delle Regioni da una fascia di rischio all’altra. Alle 16 è in agenda l’incontro tra le Regioni e il governo, con il ministro per gli Affari Regionali ...

fattoquotidiano : Decreto Covid, anestesisti contro le Regioni: “Una follia le soglie delle terapie intensive al 15%. Bisogna fare le… - rtl1025 : ?? Governo, il nuovo decreto #Covid slitta di 24 ore, tensioni nella maggioranza soprattutto sul #greenpass ?? di… - petergomezblog : Nuovo decreto #Covid, dal 5 agosto servirà il green pass per i ristoranti al chiuso. In corso il confronto tra gove… - paolorm2012 : Il governo verso obbligo vaccinale, Figliuolo agli enti locali: 'Entro il 20 agosto elenco di tutti coloro che non… - PMI_it : Decreto Covid: Green Pass per eventi e ristoranti al chiuso dal 5 agosto: Nuovo decreto Covid in CdM: Green Pass ob… -