Covid: Usa, nuovi casi triplicati in due settimane (Di giovedì 22 luglio 2021) Nelle ultime due settimane i casi di coronavirus negli Stati Uniti sono triplicati: lo indicano i dati della Johns Hopkins University. La media giornaliera è salita dai 13.700 nuovi contagi del 6 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 luglio 2021) Nelle ultime duedi coronavirus negli Stati Uniti sono: lo indicano i dati della Johns Hopkins University. La media giornaliera è salita dai 13.700contagi del 6 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Usa Covid, Oms: 'Tragica nuova ondata' ... +44%), seguita da Regno Unito (296.447 casi, +41%), Brasile (287.610 casi, - 14%), India (268.843 casi, - 8%) e Usa (216.433 casi, +68%). I casi di Covid segnalati a livello globale da inizio ...

Covid: Usa, nuovi casi triplicati in due settimane Nelle ultime due settimane i casi di coronavirus negli Stati Uniti sono triplicati: lo indicano i dati della Johns Hopkins University. La media giornaliera è salita dai 13.700 nuovi contagi del 6 ...

Biden: 'Ora la pandemia è un problema di chi non si vaccina' Negli Stati Uniti in 14 giorni c'è stato un balzo dei contagi da coronavirus del 195%, con un aumento anche delle ospedalizzazioni e dei decessi ...

