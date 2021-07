Covid: Gimbe, +115% casi in una settimana, risalgono ricoveri e intensive (Di giovedì 22 luglio 2021) Milano, 22 lug. (Adnkronos Salute) - Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull'andamento di Covid-19 in Italia rileva nella settimana tra il 14 e il 20 luglio, rispetto alla precedente, "un incremento del 115,7% di nuovi casi (19.390 vs 8.989, +10.401)", quindi più che un raddoppio, "mentre si confermano ancora in calo i decessi (76 vs 104, -28)". Ma "dopo oltre 3 mesi di decremento, si registra un'inversione di tendenza dei casi attualmente positivi (49.310 vs 40.649, +8.661), delle persone in isolamento domiciliare (47.951 vs 39.364, +8.587), dei ricoveri con sintomi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Milano, 22 lug. (Adnkronos Salute) - Il monitoraggio indipendente della Fondazionesull'andamento di-19 in Italia rileva nellatra il 14 e il 20 luglio, rispetto alla precedente, "un incremento del 115,7% di nuovi(19.390 vs 8.989, +10.401)", quindi più che un raddoppio, "mentre si confermano ancora in calo i decessi (76 vs 104, -28)". Ma "dopo oltre 3 mesi di decremento, si registra un'inversione di tendenza deiattualmente positivi (49.310 vs 40.649, +8.661), delle persone in isolamento domiciliare (47.951 vs 39.364, +8.587), deicon sintomi ...

