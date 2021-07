Contagi, il 90 per cento arriva dalla variante Delta e colpiscono i 35 enni (Di giovedì 22 luglio 2021) 'Su 64 sequenziamenti compiuti nel periodo compreso tra il 5 e il 13 luglio su altrettanti campioni in Friuli Venezia Giulia 58 rispondono alla variante Delta , 4 alla Alfa e 2 ad altre categorie non ... Leggi su udinetoday (Di giovedì 22 luglio 2021) 'Su 64 sequenziamenti compiuti nel periodo compreso tra il 5 e il 13 luglio su altrettanti campioni in Friuli Venezia Giulia 58 rispondono alla, 4 alla Alfa e 2 ad altre categorie non ...

Advertising

fattoquotidiano : Peccato che a Roma i contagi siano quintuplicati proprio per quello che l’assessore alla Sanità del Lazio, D’Amato,… - Agenzia_Ansa : Continua l'effetto Europei sul rialzo dei contagi a Roma, la variante Delta pesa per il 60% sui nuovi casi #ANSA - matteorenzi : Grazie al Nelson Mandela Forum per l’organizzazione nella gestione dei vaccini. Il vaccino è valido anche senza fot… - Costamari33 : RT @AlbertoLetizia2: #Draghi 'Gli appelli a non vaccinarsi sono inviti a morire, oppure a far morire: non ti vaccini, contagi, muori, o fai… - CiccioniSe : RT @AlbertoLetizia2: #Draghi 'Gli appelli a non vaccinarsi sono inviti a morire, oppure a far morire: non ti vaccini, contagi, muori, o fai… -