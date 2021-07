Chi non è vaccinato non venga in chiesa: e Don Pasquale finisce nella gogna no-vax (Di giovedì 22 luglio 2021) Una Santa messa in sicurezza, per evitare che la chiesa diventi un luogo di contagio – come accaduto in altre realtà nel corso di questo lungo anno e mezzo di pandemia – e tutelare la salute di tutti. È bastato un post di don Pasquale Giordano, parroco della della Mater Ecclesiae di Bernalda, comune in provincia di Matera, per scatenare la classica offensiva social dei no vax contro il prelato. Una serie di commenti e insulti per aver chiesto comportamenti e atteggiamenti sanitari consoni al delicato momento che stiamo videndo. Don Pasquale Giordano, la gogna social per aver chiesto il vaccino ai fedeli “Dato il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Una Santa messa in sicurezza, per evitare che ladiventi un luogo di contagio – come accaduto in altre realtà nel corso di questo lungo anno e mezzo di pandemia – e tutelare la salute di tutti. È bastato un post di donGiordano, parroco della della Mater Ecclesiae di Bernalda, comune in provincia di Matera, per scatenare la classica offensiva social dei no vax contro il prelato. Una serie di commenti e insulti per aver chiesto comportamenti e atteggiamenti sanitari consoni al delicato momento che stiamo videndo. DonGiordano, lasocial per aver chiesto il vaccino ai fedeli “Dato il ...

Advertising

borghi_claudio : Ok, ho capito che ci siete, già che siete 'caldi' e chi segue i trend magari non l'ha visto potreste allegare sotto… - borghi_claudio : Ma non mi dite. E cinque anni di diffamazioni chi li ripagherà? - borghi_claudio : Per chi non sa leggere. Fatevi leggere e spiegare l'agenzia qui sotto da un amico. E si, parlo anche di voi… - elucubrazioni : @Ri_837 @ire_gentile @cherokeelouise il neutro viene usato non per tornare a una possibile forma perfetta della lin… - beattrix369 : RT @horusarcadia: Vi dico come la penso: NON siamo pochi: la massa (80%) andrà sempre dietro a chi ha l'egemonia culturale,non conta.. il… -