Buon compleanno Selena Gomez: i look più belli sul red carpet (Di giovedì 22 luglio 2021) Selena Gomez è nata come una stella Disney, ma molto presto ha iniziato a camminare sulle proprie gambe, scegliendo da sola come gestire il proprio talento e la propria musica. Classe 1992, la giovane attrice è entrata nel mondo dello spettacolo da piccolissima, recitando in Barney per poi ottenere un ruolo di grande risalto con I maghi di Waverly. In TV ha avuto modo di recitare in altri prodotti di Disney Channel come Zack e Cody al Grande Hotel, Hannah Montana, Sonny tra le stelle e Il ritorno dei maghi. Tuttavia, negli anni, ha potuto anche recitare sul grande schermo, partecipando a film come Another Cinderella Story, Monte Carlo, I Muppet, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 luglio 2021)è nata come una stella Disney, ma molto presto ha iniziato a camminare sulle proprie gambe, scegliendo da sola come gestire il proprio talento e la propria musica. Classe 1992, la giovane attrice è entrata nel mondo dello spettacolo da piccolissima, recitando in Barney per poi ottenere un ruolo di grande risalto con I maghi di Waverly. In TV ha avuto modo di recitare in altri prodotti di Disney Channel come Zack e Cody al Grande Hotel, Hannah Montana, Sonny tra le stelle e Il ritorno dei maghi. Tuttavia, negli anni, ha potuto anche recitare sul grande schermo, partecipando a film come Another Cinderella Story, Monte Carlo, I Muppet, ...

Advertising

luigidimaio : 73 anni di @beppe_grillo. Più di 40 anni di carriera artistica. 12 anni di @Mov5Stelle. E c’è ancora tanta strada d… - acffiorentina : Buon compleanno, @joaquinarte ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - MARCOCARTA85 : 'Ti viene data solo una piccola scintilla di follia. Non devi perderla.' Buon compleanno #RobinWilliams ??… - MrsArabellaFigg : @bayanoora Buon compleanno ?? - SimoJeanP : Non saró bravissimo ma ho comunque cantato questa canzone d'amore per Nonna perché il nostro è stato e sarà sempre… -