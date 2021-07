Brexit | von der Leyen | non rinegozieremo Protocollo Ulster

Advertising

TgLa7 : #Brexit: @BorisJohnson : protocollo Ulster insostenibile, l'Ue ci ripensi. Appello a von der #Leyen a valutare 'ser… - _Introducing_me : RT @TgLa7: #Brexit: @BorisJohnson : protocollo Ulster insostenibile, l'Ue ci ripensi. Appello a von der #Leyen a valutare 'seriamente' prop… - Yogaolic : RT @TgLa7: #Brexit: @BorisJohnson : protocollo Ulster insostenibile, l'Ue ci ripensi. Appello a von der #Leyen a valutare 'seriamente' prop… - MLFranciolini : RT @TgLa7: #Brexit: @BorisJohnson : protocollo Ulster insostenibile, l'Ue ci ripensi. Appello a von der #Leyen a valutare 'seriamente' prop… - MattiaGallo17 : RT @TgLa7: #Brexit: @BorisJohnson : protocollo Ulster insostenibile, l'Ue ci ripensi. Appello a von der #Leyen a valutare 'seriamente' prop… -

Ultime Notizie dalla rete : Brexit von

Agenzia ANSA

der Leyen ha ribadito la posizione annunciata ieri dal vicepresidente Maros Sefcovic affermando che "l'Ue continuerĂ a essere creativa e flessibile nel quadro del protocollo. Ma non lo ...Bruxelles , 22 lug 13:27 - L'Unione europea non rinegozierĂ il protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea,...LONDRA - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha esortato l'Unione europea a studiare "seriamente" le sue proposte per rinegoziare gli accordi post-Brexit in Irlanda del Nord, dopo che Bruxelles ...La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato di avere ricevuto una "telefonata" dal premier britannico "Boris Johnson in cui le veniva presentato il Command paper del Reg ...