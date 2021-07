Bologna valuta di dedicare un luogo pubblico a Raffaella Carrà (Di giovedì 22 luglio 2021) Raffaella Carrà Con ogni probabilità non sarà soltanto Madrid a dedicare una piazza a Raffaella Carrà, venuta a mancare lo scorso 5 luglio dopo un periodo di malattia. Nelle scorse ore, il consiglio comunale di Bologna, città natale dell’iconica conduttrice, ha accolto infatti la richiesta di dedicarle un luogo pubblico. Un tributo preso in considerazione grazie ad una proposta della consigliera Simona Lembi (PD). “Raffaella Carrà ha saputo innovare il modo con cui la televisione pubblica ha parlato al Paese. Si ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 luglio 2021)Con ogni probabilità non sarà soltanto Madrid auna piazza a, venuta a mancare lo scorso 5 luglio dopo un periodo di malattia. Nelle scorse ore, il consiglio comunale di, città natale dell’iconica conduttrice, ha accolto infatti la richiesta di dedicarle un. Un tributo preso in considerazione grazie ad una proposta della consigliera Simona Lembi (PD). “ha saputo innovare il modo con cui la televisione pubblica ha parlato al Paese. Si ...

