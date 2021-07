Bennett Miller incantato dal Sud | “Vorrei viverci | magari quando andrò in pensione”

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 22 luglio 2021), 53 anni, celebre regista newyorkese di “Capote, a sangue freddo” con Philip Seymour Hoffman, è al 19esimo Ischia Global Film & Music festival dove ha ricevuto il premio intitolato a Truman Capote, scrittore statunitense vissuto a Forio nel 1949 che ha descritto nei suoi reportage l’isola partenopea “verde e primitiva”. Come Capote, che si era allontanato da New York per rigenerarsi,si è mostrato molto entusiasta di Ischia, e dell’Italia in generale. ”Conosco bene il vostro Paese e mi piacerebbein ...