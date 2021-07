Bastano pochi essenziali per creare un perfetto makeup da spiaggia: mascara, gloss e fondotinta solare. E via verso l'aperitivo! (Di giovedì 22 luglio 2021) C’è chi ad un trucco semplice anche in spiaggia proprio non è capace di rinunciare, e poi ci sono quelle per cui è decisamente out: in fondo serve davvero truccarsi per trascorrere una giornata al mare? Una via di mezzo è possibile: i prodotti beauty indispensabili da mettere nella borsa, del resto, sono davvero pochi e garantiscono un risultato glamour e discreto, adatto a un contesto rilassato e informale. Trucco in spiaggia: bb cream, basi e stick guarda le ... Leggi su iodonna (Di giovedì 22 luglio 2021) C’è chi ad un trucco semplice anche inproprio non è capace di rinunciare, e poi ci sono quelle per cui è decisamente out: in fondo serve davvero truccarsi per trascorrere una giornata al mare? Una via di mezzo è possibile: i prodotti beauty indispensabili da mettere nella borsa, del resto, sono davveroe garantiscono un risultato glamour e discreto, adatto a un contesto rilassato e informale. Trucco in: bb cream, basi e stick guarda le ...

