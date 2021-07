Activision Blizzard citata in giudizio per discriminazione e molestie sessuali (Di giovedì 22 luglio 2021) A seguito di un'indagine durata due anni da parte del California Department of Fair Employment and Housing, lo stato ha intentato una causa contro Activision Blizzard per aver promosso una cultura del lavoro "tossica" in cui le dipendenti donne sarebbero state soggette a disparità di retribuzione e molestie sessuali. Come riportato da Bloomberg, Activision Blizzard è accusata dallo stato della California di discriminare le dipendenti di sesso femminile a quasi tutti i livelli di lavoro, inclusi compensi, promozioni, incarichi e licenziamento. Lo stato sostiene che la leadership di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 luglio 2021) A seguito di un'indagine durata due anni da parte del California Department of Fair Employment and Housing, lo stato ha intentato una causa controper aver promosso una cultura del lavoro "tossica" in cui le dipendenti donne sarebbero state soggette a disparità di retribuzione e. Come riportato da Bloomberg,è accusata dallo stato della California di discriminare le dipendenti di sesso femminile a quasi tutti i livelli di lavoro, inclusi compensi, promozioni, incarichi e licenziamento. Lo stato sostiene che la leadership di ...

