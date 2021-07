Traffico Roma del 21-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate all’ascolto lavori sulla Cassia bis provocano code tra le rughe Castel de’ ceveri verso la capitale rallentamenti per lavori anche la Cristoforo Colombo all’altezza di via di Mezzocammino andiamo invece a Monteverde rallentamenti per un incidente sono segnalati su via di Donna Olimpia all’altezza di via Ugo Betti rallentamenti per incidenti anche a Viale Trastevere all’altezza di via San Francesco a Ripa rallentamenti Invece sul grande raccordo anulare pertra Ardeatina e Ciampino in carreggiata esterna dettagli di queste altre notizie sul sito ma punto luceverde.it è tutto un saluto da ...