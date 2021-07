Ted Lasso 2 e oltre, la serie Apple potrebbe avere più di 3 stagioni: “Non eravamo preparati a tanto successo” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ted Lasso 2 è pronto al debutto e, stando ai piani del co-creatore Brendan Hunt, dovrebbe essere la penultima stagione della serie Apple TV+. Invece, il pubblico e la critica hanno sorprendentemente amato la storia portata sullo schermo da Hunt, Bill Lawrence e il suo team, e dal protagonista Jason Sudeikis, che ha basato il protagonista sul medesimo personaggio da lui interpretato in una serie di promo per la copertura della Premier League da parte di NBC Sports. Ted Lasso ha fatto incetta di nomination agli Emmy 2021, ottenendo almeno 13 candidature nelle categorie principali. L’inaspettato responso ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ted2 è pronto al debutto e, stando ai piani del co-creatore Brendan Hunt, dovrebbe essere la penultima stagione dellaTV+. Invece, il pubblico e la critica hanno sorprendentemente amato la storia portata sullo schermo da Hunt, Bill Lawrence e il suo team, e dal protagonista Jason Sudeikis, che ha basato il protagonista sul medesimo personaggio da lui interpretato in unadi promo per la copertura della Premier League da parte di NBC Sports. Tedha fatto incetta di nomination agli Emmy 2021, ottenendo almeno 13 candidature nelle categorie principali. L’inaspettato responso ...

Ultime Notizie dalla rete : Ted Lasso Apple potrebbe sborsare un mega affitto per produrre i suoi film Dal lancio nel novembre 2019, Apple Tv+ ha trasmesso alcuni programmi e film come The Morning Show e Ted Lasso , che da solo ha raccolto 20 nomination agli Emmy Awards. Spettacoli ben visti da ...

Apple: in trattativa per affitto campus produzione programmi a Hollywood Il progetto rientra nel piano di espansione di Apple TV+, che dal suo lancio nel novembre del 2019, ha trasmesso solo una manciata di programmi e film di successo come "Ted Lasso" e "The Morning Show"...

Tutto quello che devi sapere su Ted Lasso 2 SmartWorld Tutto quello che devi sapere su Ted Lasso 2 Ted Lasso 2 uscirà in Italia il 23 luglio su Apple TV+ ed è pronto a confermare il successo della prima stagione, tra le più apprezzate della piattaforma.

Apple vuole fare crescere le sue produzioni tv Cupertino vuole affittare un centro di produzione nei dintorni di Los Angeles per entrare in maggiore competizione nel business dell'intrattenimento in streaming ...

