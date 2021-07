Sergio Iavicoli: "Il Green pass è un passaporto per recuperare libertà e lavoro" (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Il Green pass è il passaporto di garanzia che permette di recuperare spazi di libertà e di lavoro. Ma dentro i luoghi di lavoro ci sono delle complessità che non possono essere ignorate: la vaccinazione attualmente è obbligatoria solo per gli operatori sanitari”. Sergio Iavicoli, direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene del lavoro dell’Inail, ha a che fare quotidianamente con l’equilibrio delicatissimo tra la tutela della salute e il diritto al lavoro. È la questione che ha ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Ilè ilaporto di garanzia che permette dispazi die di. Ma dentro i luoghi dici sono delle complessità che non possono essere ignorate: la vaccinazione attualmente è obbligatoria solo per gli operatori sanitari”., direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene deldell’Inail, ha a che fare quotidianamente con l’equilibrio delicatissimo tra la tutela della salute e il diritto al. È la questione che ha ...

