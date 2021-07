Sequestrato olio di semi colorato spacciato per extravergine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ingenti quantità di olio di semi di girasole contenete coloranti per assomigliare a olio d’oliva destinato ad essere spacciato per extravergine, è stato scoperto dal Nucleo di Polizia economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli nel Salernitano, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord. L’olio è stato rintracciato dai finanzieri in alcune cisterne localizzate nella zona di Angri. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito di un’altra attività investigativa, sempre finalizzata a contrastare la contraffazione di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ingenti quantità dididi girasole contenete coloranti per assomigliare ad’oliva destinato ad essereper, è stato scoperto dal Nucleo di Polizia economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli nel Salernitano, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord. L’è stato rintracciato dai finanzieri in alcune cisterne localizzate nella zona di Angri. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito di un’altra attività investigativa, sempre finalizzata a contrastare la contraffazione di ...

Advertising

anteprima24 : ** Sequestrato olio di semi colorato spacciato per extravergine ** - Marilenapas : RT @SkyTG24: Angri, sequestrato olio di semi colorato spacciato per extravergine - 007Vincentxxx : RT @SkyTG24: Angri, sequestrato olio di semi colorato spacciato per extravergine - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Angri, sequestrato olio di semi colorato spacciato per extravergine - SkyTG24 : Angri, sequestrato olio di semi colorato spacciato per extravergine -