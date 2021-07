Advertising

zazoomblog : Sconcerti: “Il Milan è completo ora Pioli deve dargli continuità di gioco” - #Sconcerti: #Milan #completo #Pioli - sportli26181512 : TMW RADIO - Sconcerti: 'Mi piace come si sta muovendo il Milan sul mercato': A commentare le notizie del giorno a M… - MilanWorldForum : Sconcerti sul mercato del Milan e su Tonali Le dichiarazioni -) - notizie_milan : Sconcerti: “Tonali? Rendimento preoccupante” - notizie_milan : Mario Sconcerti sulla dirigenza del Milan: “Hanno fatto una cosa enorme” -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Milan

Ai microfoni di Tuttomercatoweb , ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti del. Le parole di Mario? Non hanno voluto trattare con Donnarumma e Calhanoglu. E' stato bravo perché ha lasciato liberi di decidere i calciatori. Hanno lavorato per il bene della società. Stanno sfruttando ...Mario, decano del giornalismo sportivo e opinionista di TMW Radio, ha così parlato nel corso di ... Che ne pensa del? "Hanno fatto una cosa enorme, anche se vediamo il calcio come una ...A commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti. Può essere la stagione di ...Il Milan è la grande protagonista del mercato, e sta ricevendo in questi giorni non pochi complimenti dagli esperti.