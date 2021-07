Sardegna, uccisero due allevatori gettandoli in pasto ai cinghiali: padre e figlio condannati a 20 anni di reclusione (Di mercoledì 21 luglio 2021) uccisero due allevatori gettanto i corpi in pasto ai cinghiali . padre e figlio condannati a 20 anni di carcere per omicidio volontario. Questa la condanna inflitta oggi dal giudice del tribunale di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021)duegettanto i corpi inaia 20di carcere per omicidio volontario. Questa la condanna inflitta oggi dal giudice del tribunale di ...

