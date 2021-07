Salgono a 75 i contagi da coronavirus e ai Giochi di Tokyo è tutto pronto per la cancellazione (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il conto alla rovescia per l'inizio delle Olimpiadi di Tokyo sta diventando un Orologio dell'Apocalisse. A due giorni dalla cerimonia inaugurale il clima a Tokyo diventa sempre più teso e anche il proverbiale ottimismo del n.1 del CIO Thomas Bach e delle autorità nipponiche inizia a vacillare. Dopo che la "biofortezza" che ospita le delegazioni è stata perforata dal Covid, ieri i controlli sanitari hanno fatto registrare altri contagi, portando il totale a 75. Tra gli ultimi in ordine di tempo con tampone positivo sono stati Fernanda Aguirre, specialista cilena del taekwondo, e l'allenatore della squadra ceca di beach volley, Simon ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il conto alla rovescia per l'inizio delle Olimpiadi dista diventando un Orologio dell'Apocalisse. A due giorni dalla cerimonia inaugurale il clima adiventa sempre più teso e anche il proverbiale ottimismo del n.1 del CIO Thomas Bach e delle autorità nipponiche inizia a vacillare. Dopo che la "biofortezza" che ospita le delegazioni è stata perforata dal Covid, ieri i controlli sanitari hanno fatto registrare altri, portando il totale a 75. Tra gli ultimi in ordine di tempo con tampone positivo sono stati Fernanda Aguirre, specialista cilena del taekwondo, e l'allenatore della squadra ceca di beach volley, Simon ...

