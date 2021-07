Rai: Fedeli, ‘con Soldi presidente parta rilancio’ (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Il voto espresso dalla commissione di Vigilanza Rai sul nome di Marinella Soldi è molto importante e positivo. C’è la consapevolezza, condivisa, che con la sua presidenza la Rai possa intraprendere quel percorso di rilancio sempre più necessario e urgente”. Così Valeria Fedeli, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) – “Il voto espresso dalla commissione di Vigilanza Rai sul nome di Marinellaè molto importante e positivo. C’è la consapevolezza, condivisa, che con la sua presidenza la Rai possa intraprendere quel percorso di rilancio sempre più necessario e urgente”. Così Valeria, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

