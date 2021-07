Ragazzo scomparso nel Parco fluviale | ricerche in corso

Advertising

PatriziaOrlan11 : RT @BabboleoNews: La #cronaca, #Genova. E' stato ritrovato e sta bene, Mirko #Saias, il ragazzo di 22 anni scomparso nella giornata di ieri… - BabboleoNews : La #cronaca, #Genova. E' stato ritrovato e sta bene, Mirko #Saias, il ragazzo di 22 anni scomparso nella giornata d… - MilanoSpia : Sergiy Sannicandro, scomparso da Monza un ragazzo di 23 anni: l’appello dei genitori - LiguriaOggi : Ragazzo scomparso a Marassi, l’auto ritrovata a Sant’Eusebio - edjlazar : RT @DrWidad_A: ??Le tragedie non finiscono mai?? Il ragazzo curdo Artin e la sua famiglia sono fuggiti dall'oppressione in Iran. Il loro via… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo scomparso

Liguria Oggi

) [1] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 2 [html] => Ileraieri sera: in mattinata la sua auto era stata trovata in via Montelungo, tra Bavari e Sant'Eusebio, sulle alture di ...I vigili del fuoco del comando di Siena stanno intervenendo nel Parco fluviale dell'Elsa per la ricerca di undi 25 anni disperso nel fiume, in prossimità della cascata di Burrato. Sul posto si sta portando, dalla centrale di Siena, personale dei vigili del fuoco specializzato in tecniche fluviali, l'...Sergiy Sannicandro, il giovane scomparso il 19 luglio scorso, non ha ancora fatto rientro a casa. La famiglia è disperata.Di origini ucraine, era stato adottato dopo un iter burocratico durato sei anni. Si è allontanato da casa lunedì portando con sé il telefono ma non la Sim. Di recente aveva chiuso una relazione sentim ...