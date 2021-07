Paola Caruso torna single | naufragata la storia con Dario Socci

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Lei posta dal mare scatti in costume, lui scrive sui social di essere andato con il sedere per terra. Parevano destinati a lungo futuro insieme, invecenon hanno superato il ...

Advertising

SASitaly : 'Ognuno di noi ha punti di forza e punti di vista differenti che fanno di noi individui unici. Tutti possiamo dare… - zazoomblog : Paola Caruso torna single è finita col pugile Dario Socci: ecco perché - #Paola #Caruso #torna #single #finita - IsaeChia : #PaolaCaruso torna single, è finita col pugile Dario Socci: ecco perché - zazoomblog : Paola Caruso è tornata single: la notizia ufficiale - #Paola #Caruso #tornata #single: - ReTwitStorm_ita : “#Purtroppo è #Andata così”. #Paola #Caruso non lo #Nasconde: “Con #Dario è #Finita, lo avevate notato?”… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Caruso

Il Sussidiario.net

Lei posta dal mare scatti in costume, lui scrive sui social di essere andato con il sedere per terra. Parevano destinati a lungo futuro insieme, invecee Dario Socci non hanno superato il giro di boa delle vacanze estive. La storia d'amore è naufragata dopo 4 mesi e i sogni della coppia si sono infranti. Socci scrive sui social del ...di nuovo single.ha annunciato dal social il suo addio al neo fidanzato, il puglie Dario Socci , spiegando di essersi accorta che fra di loro 'Non c'erano i presupposti&...Non c’è pace per Paola Caruso. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, nonché opinionista dei programmi di Barbara d’Urso, infatti, è tornata nuovamente single. La storia d’amore con il pugile Dario ...Paola Caruso è tornata ufficialmente single. È stata l’opinionista di Pomeriggio 5 a raccontare su Instagram che si è lasciata con il pugile Dario Socci.