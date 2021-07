Marinella Soldi presidente della Rai. Via libera della Vigilanza. 29 i favorevoli ma FdI non ha partecipato al voto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La nomina diRai, indicata dal Governo e approvata dal Cda di viale Mazzini, è stata ratificata dalla Commissione dicon 29 voti, 5 no e 3 schede bianche. Erano presenti 37 membriCommissione bicamerale su 40. “Fdi non haalla votazione perché riteniamo una brutta pagina per la democrazia quanto avvenuto: l’opposizione è fuori dal Cda Rai per la prima volta” ha detto al termine delil deputato di Fratelli d’Italia Federico ...